Названы 5 российских фильмов и сериалов, которые понравились зарубежным зрителям

Отечественный кинематограф многие ругают. Однако постоянное участие российских фильмов в престижных фестивалях и борьба за главные мировые награды доказали, что все не уж так плохо.

Также к мнению кинокритиков необходимо добавить популярность картин у обычных телезрителей. Спорт-Экспресс решил собрать несколько российских картин и один телесериал, которые добились успеха за границей.

ТОП-5 5 российских фильмов и сериалов, которые понравились зарубежной публике.

1. Фэнтези-картина «Ночной дозор», 2004 год

2. Эпическая лента Сергея Бодрова «Монгол», 2007 год

3. Черная комедия Кирилла Соколова «Папа, сдохни», 2018 год

4. Отечественный комикс «Майор Гром: Чумной Доктор», 2021 год

5. Триллер «Эпидемия», 2018 год.