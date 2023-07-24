Николай Басков схватил за ягодицы блогера Виолетту Чиковани: эксклюзив Super.ru

В апреле на дне рождения Ольги Нечаевой (Акуна Матата) «золотой голос» страны страстно приложился к груди Виолетты Чиковани. Этим он вызвал в Сети много шуток и мемов.

Блогер з аткой поступок Николая Баскова не обиделась. Напротив, она сказала, что «это было спонтанно, непредсказуемо, незабываемо», посвятив событию композицию «Николай-Коля».

А вчера история повторилась. Певец после выступления на фестивале «Муз-ТВ» МУЗON FEST в «Депо. Три вокзала», где он зажигал с Седоковой, LYRIQ, KONFUZ, Звонким, на презентации видеоклипа ухватился неожиданно за ягодицы Виолетты. Заодно он спел песню «Попа как орех». Чиковани решила подыграть певцу. Присутствовавшие же испытали ощущение дежавю, пишет Super.ru.