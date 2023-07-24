О чем говорили звезды из РФ на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга-2023»

В 2023 году фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» отпраздновал свой 30-летний юбилей. На мероприятие приехали много звезд отечественного шоу-бизнеса, которые обсудили немаловажные вопросы.

В частности, говорили артисты о патриотизме и поддержке военных. Владимир Киселев рассказал, что он выступал неоднократно на территории новых регионов и попросил других знаменитостей активизировать деятельность на территории ДНР и ЛНР.

Родион Газманов заявил, что следует помогать не только своими концертами, а и гуманитарной помощью жителям Донбасса. Григорий Лепс и Николай Басков продолжали продвигать идею касательно денежных выплат за уничтоженные европейские танки. В акции могут присоединится другие российские артисты.