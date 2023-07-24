Психолог Селезнев заявил, что уважает Макsим за признание проблемы с алкоголем

Не так давно певица Макsим призналась, что у нее проблемы с алкоголем, которые она решает в специализированной столичной клинике, пишет КП. На этот счет решил высказаться звездный психолог Сергей Селезнев.

Огромное уважение людям, признающим свои проблемы. Похожая история была с Димой Биланом. То, что Максим это озвучила, ее делает ближе к легендарному. Алкогольная зависимость - плохо, признаться в болезни - хорошо. Видим, как она над собой работает. Это колоссальный труд. Признать проблему - не каждый на такое способен, тем более далеко не каждый артист. Знаменитостям сложно признать, что они не правы, они как хрустальная ваза. Немного затронул и можно разбить.

Трудно сказать, сколько времени у Макsим займет лечение. Это зависит от человека, от его самоустремленности. Когда люди принимают непростое решение - признать зависимость публично, быстро встают на ноги, быстро достигают больших высот. Затем, как Стас Пьеха, начинают помогать другим, пропагандировать здоровый образ, открывать благотворительные фонды. Это светлый путь. То, что Макsим прошла - сложно, болезненно. Осознавать проблему болезненно в трезвом уме. Это очень больно,хотя не смертельно. Если есть результаты - похвально.