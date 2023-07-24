Стало известно, что Запад встретил опальную группу РФ «Сплин» пустыми трибунами

После антироссийских высказываний группа “Сплин” отправилась в гастрольный тур по Европе, поскольку в РФ теперь она не выступает. Причиной этого стала поддержка коллег, покинувших страну после начала СВО. Но за рубежом артистов не ждут с распростертыми объятиями.

Ксения Собчак в испанском Марбелье решила присутствовать лично на концерте коллектива. Но увиденное расстроило звездную блондинку. На стадионе, который вмещает огромное количество зрителей, музыкантов встретили пустые трибуны. На концерт пришло примерно 200 человек.

В Сети появились утверждения, что сама группа “Сплин” несет частичную вину за это выступление. Дело в том, что ни один из уехавших певцов или коллективов не соберет полные стадионы, такие, какие были на Родине. А амбиции уехавших артистов несоизмеримы с реальностью.