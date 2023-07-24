Телеведущий Иван Ургант опубликовал неоднозначное селфи на фоне логотипа шоу Воли

Иван Ургант решил после длительной паузы решил удивить поклонников. Ведущий сделал селфи на фоне логотипа шоу Павла Воли на канале ТНТ. Как предположили поклонники, это значит его возвращение в передачу в качестве гостя.

Весьма неоднозначным селфи шоумен поделился в социальных сетях.

"Я его нашел!" - предстал на фото Иван с улыбкой на лице на фоне указателя.

Телеведущий не стал пояснять, появится ли он в эфире в качестве гостя "Шоу Воли". Ранее Ургант намекал фанатам, что вернется на экраны. Однако никаких официальных подтверждений пока что не поступало.