В Сети удивлены откровениям Дмитрия Назарова*

Дмитрий Назаров* делится с аудиторией новыми творениями. На этот раз неожиданно досталось не только России, но и другим странам. Актер сочинил опус, в котором поиронизировал над тем, что РФ укрепляет взаимоотношения со странами Азии и Африки. Он в этом увидел политическое фиаско.

«Мы в США не любим каждый штат, Но прямо в дёсны любим Эритрею, Нам Соловьев советует дружить. Дружить взасос с Лесото, Фиджи, Мьянмой».





Комментаторы не смогли сдержать эмоций.

«Нас-то он привык поливать грязью, а теперь попытался забрызгать другие страны... Ничтожество, шестерка, убожество!».

«Ни желания, ни злобы ответить эти псевдорусские ни вызывают. Брызжут от злости слюной».

«Какое падение, подурнел и облез».

«Спился и трясётся весь. Просто омерзительно!»

«В кого превратился? Выглядит жалко».

«Какая гадость, стал злобный черт, что же его так корежит?»...

«Видуха, как из американской тюрьмы, больно роба подходящая».