Александр Малинин на отдыхе в Италии поселился в роскошной вилле с женихом дочери Устиньи

В 2023 году фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» отпраздновал свой 30-летний юбилей. На мероприятие приехали много звезд отечественного
Отечественный кинематограф многие ругают. Однако постоянное участие российских фильмов в престижных фестивалях и борьба за главные мировые награды
После антироссийских высказываний группа “Сплин” отправилась в гастрольный тур по Европе, поскольку в РФ теперь она не выступает. Причиной этого
Мэрия Екатеринбурга озвучила список звезд, которые выступят на 300-летие города. Запланированы выступления 25 исполнителей в жанрах поп, классическая
В 1985 году вышел научно-фантастический фильм Роберта Земекиса «Назад в будущее». Комедия рассказывает об американском юноше, который отправился в
Иван Ургант решил после длительной паузы решил удивить поклонников. Ведущий сделал селфи на фоне логотипа шоу Павла Воли на канале ТНТ. Как