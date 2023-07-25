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Александр Малинин на отдыхе в Италии поселился в роскошной вилле с женихом дочери Устиньи

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Александр Малинин на отдыхе в Италии поселился в роскошной вилле с женихом дочери Устиньи
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Фото из открытых источников

Александр Малинин с женой Эммой в настоящее время находится в Италии. Артист поселился на роскошной вилле вместе с дочерью Устиньей и женихом девушки Заком.

Звездная наследница показала на днях новый снимок. На нем Устинья запечатлена в черном платье и с светлой сумочкой. Зак, который выбрал шорты и футболку, приобнял за талию красотку. Фото было сделано напротив арендованного домика.

Поклонники восхитились новыми снимками. Они назвали пару гармоничной и красивой. Некоторые подписчики отметили, что пара внешне даже похожа, поэтому посоветовали не тянуть со свадьбой.

Сам Александр также поделился свежим кадром, сделанным на этом же фоне. Малинин на фотографии сидит за столиком, на нем стоит сковорода со спагетти. Блюдо, по всей видимости, было приготовлено на всю семью, которая в настоящее время наслаждается отдыхом.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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