Басков устроил жаркие танцы с «Мисс Волгоград» на премьере клипа: «Николай-Коля»

Скандальная блогерша из Волгограда Виолетта Чиковани устроила жаркие танцы с "натуральным блондином" Николаем Басковым на премьере видеоклипа. Накануне состоялась премьера клипа девушки на песню под названием «Николай-Коля».

По словам девушки, в качестве сюрприза она повилась на концерте Баскова, чтобы показать клип на фестивале «Муз-ТВ» МУЗON FEST в «Депо. Три вокзала». Отмечается, что выступление звезд прошло очень жарко.

Виолетта была на сцене, а к ней поднялся Николай. Он обнял блогершу и покружился с ней, трогая мини-платье. За кулисами артист ухватился за выдающуюся часть тела Чиковани, приговаривая «Попа как орех», еще плотнее прижав партнершу.

Сама блогерша не скрывает, что «работает сутками» для того, чтобы быть номером один. Немаловажную роль в этом играет пиар.