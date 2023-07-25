Броневицкая сообщила о причинах госпитализации Пьехи в реанимацию

В середине июня известный российский исполнитель Стас Пьеха попал в больницу. Его госпитализировали в реанимационное отделение столичной больницы из-за жалоб на боль в сердце. Состояние певца у его фанатов вызвало тревогу и бесспокойство.

О причинах госпиталицаии Стаса рассказала его мама. Илона Броневицкая уверяет, что сейчас артист чувствует себя хорошо, и оснований для беспокойства нет.

Она отметила, что когда Пьеха находился в реанимации, его состояние у врачей вызывало определенные опасения, однако после оказанной своевременной помощи звезда эстрады пошел на поправку.

Сейчас Стас чувствует себя хорошо. Женщина подчеркнула, что сердце у ее наследника работает как у спортсмена.