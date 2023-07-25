Дуэйн Джонсон пожертвовал на забастовку актёров рекордную семизначную сумму денег

В США, как известно, проходит забастовка сценаристов и актеров. Артисты активно поддерживают друг друга. Тем, кто выступил на стороне звездных коллег, стал Дуэйн Джонсон.

По данным президента профсоюза актеров Кортни Вэнса, звезда пожертвовал рекордную сумму на поддержку забастовки SAG-AFTRA и весь профсоюз ему благодарен.

Это самое крупное пожертвование, которое получили за одни раз от одного человека. Удивительно, что один чек поможет тысячам человек сохранить на столе еду, обеспечить безопасность детей, поддержать работу своих авто. Дуэйн в этом вопросе скромный, хочу его поблагодарить за щедрость, инициативу, сострадание, что сделал этот важный шаг для сообщества.

Интересно, долго ли актеры и сценаристы будут протестовать. По мнению представителя киностудии, тактика борьбы с бастующими состоит в том, чтобы оставить их денежных средств.