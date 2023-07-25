Фёдор Добронравов признался, что был бы рад вернуться к роли Ивана Будько в сериале «Сваты»

Народный артист Российской Федерации Фёдор Добронравов, которому в сериале "Сваты" досталась роль Ивана Будько, признался, что он был рад вернуться на экраны в восьмом сезоне популярной юмористической саги.

Пообещать, что у сериала есть будущее, он не смог, однако надежда, по словам Добронравова, умирает последней.

"Молимся и хотим. Как Господь управит, так будет", — считает актер.

Артист добавил, что секрет успеха фильма в том, что он был создан с "любовью". К тому же, "Сваты" являются для зарубежного зрителя просветительским проектом. Добронравов отметил, что публика ценит этот проект за "своеобразное окошко туда, в нашу советскую романтику, в наш семейный быт и юмор".