На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале выступят российские звезды-иноагенты

В текущем году музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" пройдет в Юрмале. В списке артистов многие российские звезды-иноагенты. В их числе певица Вера Брежнева, Мария Максакова*, музыкант Андрей Макаревич*, ALEKSEEV, Макс Барских, Нино Катамадзе, а также Верка Сердючка (Андрей Данилко).

К тому же, Вайкуле предложила принять участие в шоу близким друзьям — Примадонне Алле Пугачевой и комику Максиму Галкину*.

Нужно напомнить, что фестиваль "Рандеву" на протяжении последних лет трех лет был поставлен на паузу. Музыкальное мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса, затем — из-за СВО на Украине.

* - признан иноагентам на территории РФ.