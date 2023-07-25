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Певица Лайма Вайкуле заявила, что Крутой счел ее предательницей из-за фестиваля в Юрмале

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Певица Лайма Вайкуле заявила, что Крутой счел ее предательницей из-за фестиваля в Юрмале
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Фото из открытых источников

Лайма Вайкуле рассказала, что Игорь Крутой на нее обиделся и посчитал предательницей. Это произошло после того, как она создала фестиваль на замену конкурсу «Новая волна», ушедшему несколько лет назад. 

«Поначалу Игорь был ревнив. Ему казалось, что это предательство. Я сказала, что патриот своей страны и не хочу, чтобы Юрмала тосковала по «Новой волне», — заявила певица.

По ее словам, многие думают, что она создала «Рандеву» вместо «Новой волны». Но, как отметила Вайкуле, между этими двумя мероприятиями есть разница, ведь «Новая волна» является музыкальным конкурсом, а Laima Rendezvous Jūrmala — фестивалем.

«Это совершенно разные вещи. Город предложил создать фестиваль, я его и создала», — добавила латвийская звезда.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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