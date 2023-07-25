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Польша стягивает войска к белорусским границам из-за страха перед ЧВК «Вагнер»

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Польша стягивает войска к белорусским границам из-за страха перед ЧВК «Вагнер»
В Мире
Фото из открытых источников

Власти Польши перебросили несколько подразделений военных с востока на запад страны, поскольку опасаются вторжения бойцов ЧВК «Вагнер». Сейчас отряды вагнеровцев находятся в Белоруссии, и близость к польской границе пугает как политиков, так и рядовых жителей. 

Панические настроения усилились после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что музыканты спят и видят, чтобы отправиться на экскурсию в польский город Жешув, который стал базой для отправки техники из стран НАТО на Украину. 

Также Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднял тему недопустимости раздела Украины. В СМИ не раз появлялись сообщения о том, что в Варшаве хотят вернуть Львов в состав Польши. 

«Отрыв западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлема. И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали. Если такая будет поддержка и Западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению в Украине помощь и поддержку», — отметил Лукашенко.

Есть вероятность, что на защиту Западной Украины от польского вторжения встанут как раз отряды ЧВК «Вагнер», что не может не беспокоить Варшаву. Там понимают, что сегодня вагнеровцы – одно из самых боеспособных подразделений в мире, и профессионализма польских военных попросту может не хватить, чтобы противостоять штурмовой мощи музыкантов. 

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что на территории Белоруссии бойцы проводят тренировки по повышению мастерства, а впереди их ждут новые задачи в Африке. Не исключил Пригожин и возвращения вагнеров в зону СВО.  

Текст: Информационное агентство «Informing»

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