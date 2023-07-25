РИА Новости поделилось неизвестными фактами о Владимире Высоцком

В день памяти Владимира Высоцкого, который умер 25 июля 1980 года, РИА Новости публикуют неизвестные факты о легендарном актере и поэте. Сообщается, что он был душой компании, учитывая то, что умел дружить, никого и никогда не предавал.

Как вспоминает первая жена, однажды Высоцкий пригласил присутствовавших на мальчишнике друзей на свадьбу. Он уточнил, что к вечеру уже не смог вспомнить имена тех, кого позвал на торжетсво.

Другу Всеволоду Абдулову бард, который уговорил Станислава Говорухина предоставить ему роль в «Место встречи изменить нельзя», сохранил работу после аварии. Причем образ милиционера Соловьева, который так полюбился зрителю, стал новым витком в карьере.

Еще одна история была связана с Людмилой Гурченко. Она пожаловалсь Высоцкому на скандальных соседей, которые стучат при малейшем шуме в стену. Артист взял в руки гитару и начал петь. Застолье продолжалось до утра, но соседи вели себя тихо и даже открыли окно, чтобы лучше слышать музыканта.