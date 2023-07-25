Знаменитый российский актер театра и кино Валентин Смирнитский вспомнил об украинском городе Львов и каким он был в советские времена. В этом городе на западе Украины снимали некоторые сцены из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров". В фильме Смирнитскому досталась роль Портоса.

Артист не смог скрыть гордости, что королевская резиденция и "парижские" кадры созданы в атмосферных декорациях города Львова. Также актер говорит, что во времена СССР провел много времени на Западной Украине. За это время многие местные знаменитости из области спорта и культуры для «Советского Портоса» стали хорошими друзьями.

По словам Смирнитского, он никогда в свой адресе не видел острых нападок, а различия между русскими и украинцами подчеркивались только в шутках.

"Шутки "хохол-москаль" — проскальзывали в компаниях, особенно при застольях, однако не обращали внимания на это и не могли себе даже представить, что дойдет до такого", — посетовал он.

Добавим, что своими воспоминаниями 79-летний Валентин Георгиевоич поделился в передаче Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба".