Ученые из США нашли связь между черносливом и улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы

Ученые из США нашли связь между употреблением чернослива и улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы. Они провели ряд исследований с участием женщин-добровольцев в постменопаузе и мужчин старше 55 лет. Результаты поразили деятелей науки.

Как оказалось, ежедневное употребление чернослива снижает возможное развитие болезней сердца и сосудов. Отмечается, что эти заболевания являются главной причиной смерти жителей Америки, а основные факторы риска - высокий уровень холестерина, сахарный диабет, старение ожирение.

Одной из рекомендаций для снижения сердечно-сосудистых недугов является употребление регулярное фруктов и овощей. Чернослив особенно может поддержать хорошую работу кишечника и способствовать улучшению показателей, которые связаны со здоровьем с сердечно-сосудистой системы.