В фильме «Оппенгеймер» Нолана телезрители обнаружили свежий киноляп

Фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана - один из самых ожидаемых в 2023 году. В первый уик-энд проката картина в США собрала 80,5 млн долларов. Это превзошло все ожидания аналитиков. Кинокритики сомневались в успехе ленте из-за возрастного рейтинга (он не рекомендован к просмотру лицам младше 17 лет).

Некоторые телезрители выразили негодование, так как режиссер не затронул тему ядерных испытаний, а также не уделил достаточно внимания жертвам бомбардировок Нагасаки и Хиросимы. Люди, поддержавшие Нолана, отметили, что целью режиссера было рассказать о биографии физика-теоретика, а не показать все ужасы войны и страдания миллионов людей.

К слову, в фильме был найден киноляп. В сцене жители Лос-Аламоса махали американскими флагами, на которых изображены 50 звезд, которые символизируют штаты Америки. Пользователи объяснили, что действие происходило в 1945 году. В связи с этим на флаге должно быть только 48 звезд. Гаваи и Аляска, как уточняется, статус штатов получили только через 14 лет, то есть в 1959 году.