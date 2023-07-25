Yandex.RTB

В фильме «Оппенгеймер» Нолана телезрители обнаружили свежий киноляп

Image 16+
В фильме «Оппенгеймер» Нолана телезрители обнаружили свежий киноляп
Знаменитости
Фото из открытых источников

Фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана - один из самых ожидаемых в 2023 году. В первый уик-энд проката картина в США собрала 80,5 млн долларов. Это превзошло все ожидания аналитиков. Кинокритики сомневались в успехе ленте из-за возрастного рейтинга (он не рекомендован к просмотру лицам младше 17 лет).

Некоторые телезрители выразили негодование, так как режиссер не затронул тему ядерных испытаний, а также не уделил достаточно внимания жертвам бомбардировок Нагасаки и Хиросимы. Люди, поддержавшие Нолана, отметили, что целью режиссера было рассказать о биографии физика-теоретика, а не показать все ужасы войны и страдания миллионов людей.

К слову, в фильме был найден киноляп. В сцене жители Лос-Аламоса махали американскими флагами, на которых изображены 50 звезд, которые символизируют штаты Америки. Пользователи объяснили, что действие происходило в 1945 году. В связи с этим на флаге должно быть только 48 звезд. Гаваи и Аляска, как уточняется, статус штатов получили только через 14 лет, то есть в 1959 году.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Ученые из США нашли связь между черносливом и улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы

Сегодня, 12:31

Броневицкая сообщила о причинах госпитализации Пьехи в реанимацию

Сегодня, 12:25

Басков устроил жаркие танцы с «Мисс Волгоград» на премьере клипа: «Николай-Коля»

Сегодня, 12:10

Дочь Александра Серова Мишель показала редкое фото мужа с детьми

Сегодня, 10:50

Фёдор Добронравов признался, что был бы рад вернуться к роли Ивана Будько в сериале «Сваты»

Сегодня, 10:35

В фильме «Оппенгеймер» Нолана телезрители обнаружили свежий киноляп

Сегодня, 10:27

РИА Новости опубликовало неизвестные факты о жизни Владимира Высоцкого

Сегодня, 10:20

7DAYS.RU: Певец Александр Малинин поселился на вилле в Италии с женихом дочери

Сегодня, 09:30

Певица Лайма Вайкуле заявила, что Крутой счел ее предательницей из-за фестиваля в Юрмале

Сегодня, 09:08

Дуэйн Джонсон пожертвовал на забастовку актёров рекордную семизначную сумму денег

Сегодня, 09:00

Смирнитский поделился своими воспоминаниями о Западной Украине времен СССР

Сегодня, 08:52

На фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале выступят российские звезды-иноагенты

Сегодня, 08:43

Экс-футболист Тарасов разозлил поклонников шуткой о разводе с Костенко

Вчера, 21:20

5 российских фильмов и сериалов, которые понравились зарубежным телезрителям

Вчера, 21:06

Без тебя я умру: как отличить любовь от попыток манипуляции — что известно психологам

Вчера, 19:44

Психолог Селезнев заявил, что уважает Макsим за признание проблемы с алкоголем

Вчера, 19:31

В Сети удивлены откровениям Дмитрия Назарова*

Вчера, 19:21

Актер Максим Аверин после длительного молчания впервые высказался о спецоперации ВС РФ

Вчера, 19:17

О чем говорили звезды из РФ на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга-2023»

Вчера, 19:10

Джонни Депп обнаружен без сознания в номере отеля в Будапеште

Вчера, 16:05

О чем говорили звезды из РФ на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга-2023»
  • Вчера, 19:10

О чем говорили звезды из РФ на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга-2023»

В 2023 году фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» отпраздновал свой 30-летний юбилей. На мероприятие приехали много звезд отечественного

5 российских фильмов и сериалов, которые понравились зарубежным телезрителям
  • Вчера, 21:06

5 российских фильмов и сериалов, которые понравились зарубежным телезрителям

Отечественный кинематограф многие ругают. Однако постоянное участие российских фильмов в престижных фестивалях и борьба за главные мировые награды

7DAYS.RU: Певец Александр Малинин поселился на вилле в Италии с женихом дочери
  • Сегодня, 09:30

7DAYS.RU: Певец Александр Малинин поселился на вилле в Италии с женихом дочери

Александр Малинин с женой Эммой в настоящее время находится в Италии. Артист поселился на роскошной вилле вместе с дочерью Устиньей и женихом девушки

Стало известно, что Запад встретил опальную группу РФ «Сплин» пустыми трибунами
  • Вчера, 08:13

Стало известно, что Запад встретил опальную группу РФ «Сплин» пустыми трибунами

После антироссийских высказываний группа “Сплин” отправилась в гастрольный тур по Европе, поскольку в РФ теперь она не выступает. Причиной этого

РИА Новости опубликовало неизвестные факты о жизни Владимира Высоцкого
  • Сегодня, 10:20

РИА Новости опубликовало неизвестные факты о жизни Владимира Высоцкого

В день памяти Владимира Высоцкого, который умер 25 июля 1980 года, РИА Новости публикуют неизвестные факты о легендарном актере и поэте. Сообщается,

Смирнитский поделился своими воспоминаниями о Западной Украине времен СССР
  • Сегодня, 08:52

Смирнитский поделился своими воспоминаниями о Западной Украине времен СССР

Знаменитый российский актер театра и кино Валентин Смирнитский вспомнил об украинском городе Львов и каким он был в советские времена. В этом городе

Интересная информация