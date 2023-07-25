Дочь Александра Серова Мишель показала редкое фото мужа с детьми

Дочь известного исполнителя, аранжировщика и композитора Александра Серова очень редко делится подробностями личной жизни с полонниками в социальных сетях.

Однако на днях Мишель неожиданно удивила фанатов. В личном микроблоге девушка разместила новое фото, на котором видно, как проводит время с семьей.

В кадр попали ее муж и двое детей. Ранее наследница Серова редко показывала супруга в соцсетях. Однако но на этот раз она решила сделать исключение и продемонстрировать публике свое семейное счастье.

На фотографии мужчина играл с детьми - сыном Макаром и дочерью Мией на лавочке. При этом возлюбленный Мишель не обращал внимания на работающую камеру.