Алла Пугачёва не пришла на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале

Лайма Вайкуле, организатор фестиваля в Юрмале, лишилась гостей в лице ее давней подруги Аллы Пугачёвой и ее мужа. Появление Примадонны развеяло бы последние сомнения в ее отношении к России.

Певица допускает репутационные потери фестиваля из-за малого количества знаменитых гостей. В частности, не посетит музыкальное мероприятие Пугачёва. Алла Борисовна не только не стала «арбитром», но не явилась на выступление. Это несмотря на то, что артистка с семьей в настоящее время находится в Юрмале. Ее отсутствие может быть связано с весомыми причинами.

Вайкуле объявила, что часть средств за проданные билеты пойдет на поддержку Украины. Появление Пугачевой в таком контексте могло стать точкой над «i» для Примадонны — пишет «МК».