Газета.Ru: Оргазм, эмоции и «химия» названы ключевыми элементами хорошего секса

Американские ученые перечислили главные пункты хорошего секса. Как выяснили эксперты, необходимо наличие эмоциональной связи, так называемой «химии» и оргазма, пишет Газета.Ru, ссылаясь на данные научного журнала Sexuality & Culture.

Ранее в своих работах специалисты назвали главными факторами идеальных сексуальных отношений внешность близкого человека, наличие сексуального опыта и многие другие. В этот раз эксперты захотели выделить универсальные параметры.

Специалисты опросили несколько десятков человек. Более половины заявили, что основным параметром хорошего секса является достижение оргазма. Также немаловажной оказалась связь на эмоциональном уровне. А 36 опрошенных участников отметили наличие «химии». Это объяснялось высоким уровнем симпатии и доверия к своему партнеру.

