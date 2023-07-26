Юрий Лоза высказался об отмене концертов певицы из Украины Ани Лорак

Певица из Украины Ани Лорак после длительного отсутствия на сцене решила дать концерт в Турции. Однако певицу «отменили» ее соотечественники. Отмена концерта произошла по требованию украинской диаспоры. Продажи билетов сперва приостановили, а затем прекратили. Этот факт решил прокомментировать Юрий Лоза.

«Консул Украины в Анталье Александр Воронин заявил, что концерт Лорак отменен в Турции по решению украинского сообщества и совета директоров гостиничного холдинга, который владеет концертным залом. Если бы это выступление состоялось, появились бы «репутационные последствия с учетом резонанса в украинской общине», — уверен композитор.

Певец пдчеркнул, что Турция для исполнительницы не чужая страна, а там могли бы быть более лояльны к ней.

«Я не поклонник Ани Лорак. Лично с ней не знаком, никогда не пересекался. Она была далека от политики, всегда пела о любви. Хотя концерты ранее также срывали ретивые хлопчики на родине. Сейчас решила выступать в нейтральной Турции, где жила с мужем 10 лет. Но какой же это нейтралитет, если украинская диаспора османам диктует, кто может выступать в концертных залах, а кто – не может?», - добавил Лоза.