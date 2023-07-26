Натянутые улыбки и недовольные лица: Брутян провела время с детьми Прилучного

Не так давно Павел Прилучный со своей женой Зепюр Брутян впервые отправились в долгожданный отпуск с сыном Микаэлем, которому вскоре должно исполнится три месяца.



Как предполагают поклонники, речь идет о побережье Турции. Впочем, Павел не подтверждает данную информацию, а продолжает интриговать своих подписчиков.

В Сети появилась новая фотография семьи, которая была сделана перед самым началом путешествия. Видимо, супруги взяли с собой в поездку Любовь Юрьевну (мать актера), которая будет во время каникул помогать паре с уходом за малышом. Кроме того, на отдых отправились дети Прилучного от первого брака -10-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

