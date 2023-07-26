Погребняк оставила детей с Павлом и улетела в отпуск с новым возлюбленным

Жена Павла Погребняка, которая недавно подала на развод, улетела на отдых в Италию. Компанию Марии составил новый мужчина, с которым она знакома много лет.

Блогерша не показывает лицо избранника, предпочитая не раскрывать личность возлюбленного. Тем не менее она решила сделать исключение и привела несколько интересных фактов о мужчине.

«Он не из медийной сферы, знакомы мы много лет», - отметила экс-жена футболиста.

Блогер добавила, что остальные подробности сообщит тогда, когда придет время.

Отметим, звезда ранее появилась в компании некого мужчины на закрытой вечеринке. Как объяснила девушка, она стала свободной. Блондинка уверяла, что разошлась с мужем не из-за его измен, попопросту исчезли чувства.