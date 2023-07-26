«Универ» возвращается на экраны, 21 июля стартовали съёмки нового сезона сериала

21 июля этого года стартовали съемки нового сезона «Универа». В продолжении сериала покажут, как поменялась жизнь главных героев. Уже известно, что к роли Кузи вернется актер Виталий Гогунский.

Сотрудники пресс-службы канала ТНТ заявили, что в новых сериях события будут разворачиваться через 3 года после истории, которая была показана в «Универе 10 лет спустя».

Кристина разойдется с Антоном. Он открыл паб и живет в свое удовольствие. Но в его жизни появилась взрослая дочка, о которой не подозревал.

Майкл попытался вернуть Варю. Та подала на развод из-за измен супруга. Маша в одиночку воспитывает двух детей, а Валя проводит на работе все свое время.

Неожиданного в жизни Маши появился Кузя, который стал богатым бизнесменом, приехав в Москву для расширения бизнеса. Однако выяснилось, что он хочет вернуть Машу, поскольку у него еще остались чувства.