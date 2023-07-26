В Голливуде мейджоры вычислили поставщиков пиратских копий фильмов в Россию

Главные голливудские премьеры - фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" - вышли в прокат 21 июля, однако с их показом в России есть нюансы.

Оказалось, что американские мейджоры вычислили схемы по попаданию нелегальных копий голливудских картин в кинотеатры РФ.

Виновников в том числе нашли в Казахстане. Вычислили их по цифровым меткам, которые ставятся прокатчиком во время передачи фильма кинотеатрам.

Утечка могла произойти в офисе мейджора СНГ и отделах, которые непосредственно связаны с локализацией кинопроектов. Неизвестно, как наказали участников "теневого проката".

В случае с "Барби" и "Оппенгеймером" дело в бойкоте казахстанских поставщиков. Если бы не вмешался Голливуд, кинотеатрам России пришлось ждать бы премьеры фильмов дольше, чем обычно.

Ранее зарубежные картины приходили с небольшим опозданием в нашу страну. А некоторые громкие премьеры выходили день в день с мировыми премьерами ("Стражи Галактики").

Хотя некоторое время компании РК бойкотируют рынок РФ. Утверждается, что дело в прибыли, которую не поделили кинотеатры и компании.