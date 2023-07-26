Вера Брежнева бросила Константина Меладзе, обобрав его по максимуму

В мае минувшего года по снимкам из соцсетей Веры Брежневой было видно, что они с Константином Меладзе проживают вместе. Однако спустя несколько месяцев блогерша из Украины Алена Жужа заявила, что супруги разошлись. Продюсер Леонид Дзюник эту информацию подтвердил.

По имеющейся информации, Меладзе расстался с Брежневой. Она его публично заставила выступить против СВО. Он объяснял, что не может. Говорил, что в России у него пожилые родители, работа, брат». На этой почве рассорились, —говорит продюсер.

Дзюник добавил, что расставание с артисткой Константина выбило из колеи.

Костю это настолько выбило из колеи, что у него случился запой. Как сказали мне, во время оформления развода Вера его по максимуму обобрала. Потребовала денежную компенсацию и часть киевской недвижимости, — добавил Леонид.