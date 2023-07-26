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Водонаева раскритиковала семью Прилучного, назвав ее «цыганским табором»

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Водонаева раскритиковала семью Прилучного, назвав ее «цыганским табором»
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Фото из открытых источников

Несколько дней назад Павел Прилучный вместе со второй женой отправился на отдых. Супруги взяли с собой в путешествие маленького сына, мать актера, а также двух детей артиста от предыдущего брака с Агатой Муцениеце.

Алена Водонаева не смогла удержатся. Модель решила прокомментировать эту новость. Она негативно высказалась по поводу больших компаний на отдыхе. Как сообщила телеведущая, она просто терпеть не может поездки на отдых с детьми.

Алена уверена, что с такими энергичными наследниками насладиться полностью отпуском и при этом хорошо провести время невозможно. Нужно отметить, что компанию Павла Прилучного скандальная Водонаева назвала «цыганским табором».

Текст: Информационное агентство «Informing»

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