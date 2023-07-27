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10-летний сын актера Павла Прилучного Тимофей оказался в инвалидной коляске

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10-летний сын актера Павла Прилучного Тимофей оказался в инвалидной коляске
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Фото из открытых источников

В семье 35-летнего актера Павла Прилучного произошла неприятность. Пострадал его 10-летний сын. Тимофей, который родился в браке с Агатой Муцениеце, оказался в инвалидной коляске.

Дело в том, что мальчик сильно повредил ногу. Долгое время подросток не мог ходить. Сам Павел эту ситуацию не комментировал. Однако но Зепюр Брутян, вторая супруга Прилучнрго, дала пояснение в соцсети. Она сообщила, что Тимофей провел в гипсе несколько недель. Теперь наследник артиста в порядке.

К слову, Тимофей родился в 2013 году. В 2016 у экс-супругов родилась дочь Мия. В 202 они развелись. С новой женой актер связал себя узами брака год назад. В апреле у пары родился ребенок - сын Микаэль.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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