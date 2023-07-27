Актер Борис Галкин высказался о Лайме Вайкуле, которую многие годы знает лично

Борис Галкин высказался о Лайме Вайкуле, которая организовала в Юрмале музыкальный фестиваль «Рандеву» в поддержку Украины.

Заслуженный артист РФ с шести лет жил в Латвии и лично знаком певицей и ее окружением.

По словам Галкина, артистка отрабатывает русофобскую повестку. Лайма меняет взгляды, ведь там нет никаких твердых устоев. Впервые она пела на государственных праздниках в РФ, а сейчас помогает Украине:

«Прекрасно знаю ее, лично знаком. Мой товарищ Андрей Латковский с ней вместе начинал в группе. Она начинала в «Юрас перле», кабаре в Булдури. Тогда мы пересекались. Барная певица – так формировалось ее сознание».

Актер говорит, что танцовщицы кабаре всегда общались с теми, с кем было выгодно.

«Из этого нужно исходить. Никаких других соображений нет. Есть другой уровень, который приведу как пример. Певица Анна Герман. Есть какая-то разница?! Кто где на каком месте находится в плане нравственного развития, становится сразу же понятно», – сказал Галкин.