Yandex.RTB

Актер Борис Галкин высказался о Лайме Вайкуле, которую многие годы знает лично

Image 16+
Актер Борис Галкин высказался о Лайме Вайкуле, которую многие годы знает лично
Знаменитости
Фото из открытых источников

Борис Галкин высказался о Лайме Вайкуле, которая организовала в Юрмале музыкальный фестиваль «Рандеву» в поддержку Украины.

Заслуженный артист РФ с шести лет жил в Латвии и лично знаком певицей и ее окружением.

По словам Галкина, артистка отрабатывает русофобскую повестку. Лайма меняет взгляды, ведь там нет никаких твердых устоев. Впервые она пела на государственных праздниках в РФ, а сейчас помогает Украине:

 

«Прекрасно знаю ее, лично знаком. Мой товарищ Андрей Латковский с ней вместе начинал в группе. Она начинала в «Юрас перле», кабаре в Булдури. Тогда мы пересекались. Барная певица – так формировалось ее сознание».

Актер говорит, что танцовщицы кабаре всегда общались с теми, с кем было выгодно.

«Из этого нужно исходить. Никаких других соображений нет. Есть другой уровень, который приведу как пример. Певица Анна Герман. Есть какая-то разница?! Кто где на каком месте находится в плане нравственного развития, становится сразу же понятно», – сказал Галкин.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Постройневшая Ирина Дубцова показала свою фигуру в купальнике

Сегодня, 13:11

НГС: Нейросеть переместила политиков из Новосибирска в мир кукол Барби

Сегодня, 13:02

Лайма Вайкуле показала, как провела встречу с Максимом Галкиным в Юрмале

Сегодня, 12:56

Актер Борис Галкин высказался о Лайме Вайкуле, которую многие годы знает лично

Сегодня, 12:37

Наташа Королева рассказала про совет, который ей дал модельер Валентин Юдашкин

Сегодня, 10:47

10-летний сын актера Павла Прилучного Тимофей оказался в инвалидной коляске

Сегодня, 10:35

Екатерина Климова снялась в гримерке в одном нижнем белье

Сегодня, 10:23

Лера Кудрявцева опубликовала новое фото в купальнике

Сегодня, 10:18

LHL: Учёные UPM обнаружили общие особенности у долгожителей

Сегодня, 09:50

В США учеными из Вирджинии найдена причина ускоренного старения организма

Сегодня, 09:43

Дочь певца Сергея Жукова выпустила свой первый трек

Сегодня, 08:57

Не только «Форсаж»: Названы 5 захватывающих фильмов про гонки

Сегодня, 08:53

«Универ» возвращается на экраны, 21 июля стартовали съёмки нового сезона сериала

Вчера, 21:00

Водонаева раскритиковала семью Прилучного, назвав ее «цыганским табором»

Вчера, 19:59

Погребняк оставила детей с Павлом и улетела в отпуск с новым возлюбленным

Вчера, 19:52

Вера Брежнева бросила Константина Меладзе, обобрав его по максимуму

Вчера, 19:43

Юрий Лоза высказался об отмене концертов певицы из Украины Ани Лорак

Вчера, 19:34

Алла Пугачёва не пришла на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале

Вчера, 19:26

В Голливуде мейджоры вычислили поставщиков пиратских копий фильмов в Россию

Вчера, 19:15

Писатель Юрий Поляков высказался о фестивале «Рандеву» Лаймы Вайкуле в Юрмале

Вчера, 16:40

На фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале выступят российские звезды-иноагенты
  • 25-07-2023, 08:43

На фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале выступят российские звезды-иноагенты

В текущем году музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" пройдет в Юрмале. В списке артистов многие российские звезды-иноагенты. В их числе

РИА Новости опубликовало неизвестные факты о жизни Владимира Высоцкого
  • 25-07-2023, 10:20

РИА Новости опубликовало неизвестные факты о жизни Владимира Высоцкого

В день памяти Владимира Высоцкого, который умер 25 июля 1980 года, РИА Новости публикуют неизвестные факты о легендарном актере и поэте. Сообщается,

О чем говорили звезды из РФ на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга-2023»
  • 24-07-2023, 19:10

О чем говорили звезды из РФ на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга-2023»

В 2023 году фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» отпраздновал свой 30-летний юбилей. На мероприятие приехали много звезд отечественного

Врач Кравцов: В больницах Петербурга растёт число пациентов с некрозом головки бедра после ковида
  • Вчера, 15:09

Врач Кравцов: В больницах Петербурга растёт число пациентов с некрозом головки бедра после ковида

В России стало все больше людей попадают в больницы с асептическим некрозом головки бедра. Предположительно, это является постковидным симптомом. Как

7DAYS.RU: Певец Александр Малинин поселился на вилле в Италии с женихом дочери
  • 25-07-2023, 09:30

7DAYS.RU: Певец Александр Малинин поселился на вилле в Италии с женихом дочери

Александр Малинин с женой Эммой в настоящее время находится в Италии. Артист поселился на роскошной вилле вместе с дочерью Устиньей и женихом девушки

5 российских фильмов и сериалов, которые понравились зарубежным телезрителям
  • 24-07-2023, 21:06

5 российских фильмов и сериалов, которые понравились зарубежным телезрителям

Отечественный кинематограф многие ругают. Однако постоянное участие российских фильмов в престижных фестивалях и борьба за главные мировые награды

Интересная информация