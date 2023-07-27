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Дочь певца Сергея Жукова выпустила свой первый трек

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Дочь певца Сергея Жукова выпустила свой первый трек
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Фото из открытых источников

Дочь популярного в 2000-х годах певца Сергея Жукова выпустила свой первый трек. Первыми новую композицию в исполнении 14-летней Ники зрители услышали на недавнем концерте коллектива в «Лужниках».

Песня под названием «Девочка-плакса» - главный саундтрек сериала «Плакса» лидера группы «Руки Вверх». Сообщается, что премьера фильма, сюжет которого очень похож на «Ранеток», намечена на сентябрь 2023 года. Дочь Жукова играет одну из главных ролей.

Нелишне добавить, что 13-летний сын Сергея Энджел (ANGEL) год назад выпустил дебютный хит. Сам певец желание мальчика стать артистом разделяет, поэтому всячески поддерживает наследника. Помимо Ники и Энджела в нынешнем браке Жукова с экс-солисткой «Сливки» Региной Бурд появился еще один общий ребенок – сын Мирон.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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