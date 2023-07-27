Екатерина Климова снялась в гримерке в одном нижнем белье

Популярная российская актриса Екатерина Климова ведет регулярно социальные сети. На днях звезда ТВ поделилась в микроблоге новыми снимками. На фото она предстала в весьма откровенном образе.

В кадре артистка кино предстала в гримерке в одном нижнем белье. Екатерина приняла весьма провокационную позу и слегка обнажила грудь. Волосы Климова собрала в прическу и нанесла макияж с акцентом на глаза. Фото знаменитость подписали следующим образом:

Театральный сезон закрыт, до встречи уже в сентябре! Обязательно напишу ближе к осени, какой и когда спектакль сможете увидеть.

Пользователи позитивно оценили новую публикацию. Фанаты оставили много восторженных комплиментов. Как отметили юзеры, актриса очень красивая и женственная.