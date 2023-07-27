Какая красавица: Певица Алсу похвасталась длинными ногами в коротких шортах

В последнее время певица Алсу путешествует с подругами, но без семьи. Артистка регулярно публикует кадры из разных стран мира. В марте она посетила Дубай, в конце мая побывала в Нью-Йорке и до сих пор не не вернулась в РФ.

В июне Алсу отметила день рождения. Ей исполнилось 40 лет. Недавно в соцсети звезда опубликовала новые кадры, на которых предстала в коротких шортах и рубашке. Исполнительница завила волосы в легкие волны. Такой наряд подчеркнул длинные ноги красотки.

Фанаты пришли в восторг от новых снимков.

«Алсу просто красотка! Мама троих детей!»,

«Несравненная, самая прекрасная женщина»,

«Какая она красотка»,

«Алсу это место украсила», — написали поклонники.