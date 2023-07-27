Лайма Вайкуле показала, как провела встречу с Максимом Галкиным в Юрмале

Не секрет, что Лайма Вайкуле близко дружит с Максимом Галкиным* (признан иноагентом) и его законной женой Аллой Пугачевой. Латвийская певица нередко публикует кадры с комиком в социальных сетях.

Недавно они встретились перед открытием фестиваля «Рандеву», который проходит в Юрмале. Артистка разместила видео, на котором шоумен прощается с ней, уезжая куда-то на велосипеде.

Галкин*:

«Мы спортсмены, пока!».

Лайма:

«Чао, бамбино».

Кадры Вайкуле подписала словами:

«Уехал в закат».

Пользователи разделились на два лагеря. Одни похвалили знаменитостей, а другие раскритиковали мужа Примадонны за антироссийские высказывания. Многие обратили внимание, что рядом не было Пугачевой.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России решением Минюста