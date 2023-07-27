Лера Кудрявцева опубликовала новое фото в купальнике

Лера Кудрявцева в свои 52 года выглядит великолепно. Ведущая тщательно следит за внешностью. Недавно теледива опубликовала новое фото из Болгарии, где в настоящее время отдыхает с дочкой Марией.

В кадре Лера позирует на пляже в купальнике с блестками. Также она выбрала платок с монограммой Louis Vuitton. Пользователи соцсетей восхитись снимком и оставили под публикацией много приятных комментариев.

К слову, Кудрявцева весной призналась, что применяет фотошоп.

«Конечно, приятно и мне, и вам видеть меня красивую. Хотя безупречных людей не бывает», —написала тогда звезда ТВ.

На фотографии телеведущая показалась без косметики. Она нарастила себе ресницы и сделала татуаж стрелок:

«Еду вся опухшая, непричесанная, ненакрашенная, но такова реальность».