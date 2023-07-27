LHL: Учёные UPM обнаружили общие особенности у долгожителей

Ученые из Университета UPM в Испании (Universidad Politécnica de Madrid) провели очередное исследование. Они захотели узнать общие черты людей-долгожителей, проживших от 70 до 85 лет без неврологических или психиатрических недугов. Результаты научной работы опубликовал журнал The Lancet Healthy Longevity.

Среди главных совпадений ученые отметили то, что у всех долгожителей было музыкальное образование и финансовая независимость. Также у них оказались хорошие способности к запоминанию и прекрасные когнитивные функции.

При помощи ряда исследований эксперты обнаружили, что у пожилых людей, проживших долгую жизнь, гиппокамп (часть головного мозга, которая непосредственно отвечает за память) больший объем. При этом передняя поясная кора мозга намного толще. Это говорит о лучшей структуре и сохранности органа по сравнению с настоящим возрастом испытуемых.