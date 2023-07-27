Наташа Королева рассказала про совет, который ей дал модельер Валентин Юдашкин

Наташа Королева и Валентин Юдашкин начали дружить в далеком 1989 году. Тогда певица готовилась к своему первому концерту и искала наряд для выступления. Возлюбленный артистки Игорь Николаев отвез ее в мастерскую модельера. Кутюрье тогда еще работал на Кутузовском проспекте, где позже открылся его первый бутик.

Наташа увидела подходящее платья, а сам Валентин дал начинающей звезде несколько советов по стилю. Юдашкин отметил, что поклонники видят в Королевой девчонку со своего двора, поэтому не смогут принять ее в роскошных нарядах.

«Если не хочешь потерять аудиторию, одежда должна быть ближе к народу», - вспоминает певица слова умершего дизайнера.

Жена Тарзана прислушалась к Юдашкину. В будущем она пользовалась его советами во время подготовки костюмов. Во всех шоу звезды задействованы наряды от Валентина.