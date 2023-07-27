Не только «Форсаж»: Названы 5 захватывающих фильмов про гонки

При упоминании о крутых спортивных автомобилях и запредельной скорости сразу же приходит на ум всемирно известная сага о приключениях Доминика Торетто и его друзей. Но если вы посмотрели все части «Форсажа», есть еще несколько интересных картин о гонках. На них обязательно нужно обратить свое внимание. ТОП-5 самых захватывающих фильмов про гонки віглядит следующим образом:





1. Ford против Ferrari: США, 2019 год режиссера Джеймса Мэнголда

2. Гонка, Великобритания: США, 2013 годд от режиссера Рона Ховарда

3. Малыш на драйве: США, 2017 год. Режиссер - Эдгар Райт.

4. Самый быстрый «Индиан»: США, Япония, Новая Зеландия, 2005 год, режиссер Роджер Дональдсон.

5. Мишель Вальян: Жажда скорости, Франция, 2003 год режиссера Луи-Паскаля Кувлера.