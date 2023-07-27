НГС: Нейросеть переместила политиков из Новосибирска в мир кукол Барби

По выхода на широкие экраны фильма про самую знаменитую куклу Барби барбомания достигла своего пика. В Сети появился специальный сервис, который позволяет представить себя в Барбиленде. Или в качестве подружки Барби, или в качестве приятеля Кена.

Портал НГС предложил сервису переместить в идеальную игрушечную страну самых известных новосибирских политиков. Вот что из этого получилось.

Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть уверенно шагает по центральным улицам, а вице-мэр Анна Терешкова в ярком розовом костюме и с прической занята прямыми обязанностями. Она принимает участие в открытии выставки современного искусства.

Детский омбудсмен Надежда Болтенко готовится выступить по актуальному вопросу на шоу или конференции. Наталья Пинус, депутат горсовета, же контролирует, как все справляются с решением вопросов по улучшению городского хозяйства.