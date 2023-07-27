«Нужно думать»: Ольга Будина высказалась о фильмах с участием уехавших из РФ актеров

Ольга Будина уверена, что не нужно вырезать сцены с участием актеров, уехавших из РФ, а также и тех, кто выступает против СВО. Звезда многосерийных фильмов уверена, это требует целостного подхода.

"Касательно вырезания сцен, не считаю, что нужно кастрировать произведения. Если говорим о фильмах, которые историческую правду не искажают, несут культурную и смысловую составляющую, тогда вырезать сцены не нужно", – сказала артистка.

Будина добавила, что надо оценивать сами картины на предмет идеологической пользы,поскольку актеры выступают как инструменты. Главное - это суть произведения.

"Если лента искажает историческую правду и выступает против государства, интереса народа, нужно продумать, что с ней делать – не со сценами, а с фильмом", – добавила она.