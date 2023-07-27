Окружение Аллы Пугачевой объяснило ее отказ идти на фестиваль Вайкуле

После того как Лайма Вайкуле заявила, что часть денег от фестиваля в Юрмале передаст Украине, надежды на то, что Алла Пугачева посетит концерт не осталось. Так считают люди из окружения Примадонны.

«Алла Борисовна – мудрая женщина, она умеет переживать неприятности и катаклизмы. Они с Лаймой долго приятельствовали, хорошо проводили время, но подругами не разлей вода не были. В тот капкан, который расставила Вайкуле, Пугачева не попадет», - рассказали люди, хорошо знающие Примадонну.

Изначально латвийская певица делала ставку на участие Аллы Борисовной, однако не потянула гонорар. А без звездных фамилий публика покупала билеты весьма неохотно.

«Конечно же, Алла Борисовна делать громких заявлений не будет, объясняя свое отсутствие, она промолчит. В разговоре с Лаймой же сошлется не нездоровье. Она появляться в зале не обязана. И не появится», - добавил источник.