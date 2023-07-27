Певица РФ Лолита выступила категорически против критики молодых артистов

Певица Лолита всегда поддерживает молодых исполнителей. Как утверждает Милявская, она становится на их защиту даже тогда, когда ей не очень нравится чье-то творчество.

Певица сама хорошо помнит, как начинала свою деятеольность и понимает, что профессионализм приходит только с опытом. По слова Лолиты, окончив высшее учебное заведения, молодые таланты обладают теоретическими знаниями, которые применяют на практике.

Милявская поддерживает начинающих звезд, отмечая успех Mia Boyka и Zivert, которые стали известными корифеями российского шоу-бизнеса. Также она выделила Тосю Чайкину и заявила, что ее ждет большое будущее.

Напоследок Лолита призвала дать возможность молодым талантам проявить себя, разделив накопившиеся эмоции с публикой.