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Певица РФ Лолита выступила категорически против критики молодых артистов

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Певица РФ Лолита выступила категорически против критики молодых артистов
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Фото из открытых источников

Певица Лолита всегда поддерживает молодых исполнителей. Как утверждает Милявская, она становится на их защиту даже тогда, когда ей не очень нравится чье-то творчество.

Певица сама хорошо помнит, как начинала свою деятеольность и понимает, что профессионализм приходит только с опытом. По слова Лолиты, окончив высшее учебное заведения, молодые таланты обладают теоретическими знаниями, которые применяют на практике.

Милявская поддерживает начинающих звезд, отмечая успех Mia Boyka и Zivert, которые стали известными корифеями российского шоу-бизнеса. Также она выделила Тосю Чайкину и заявила, что ее ждет большое будущее.

Напоследок Лолита призвала дать возможность молодым талантам проявить себя, разделив накопившиеся эмоции с публикой.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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