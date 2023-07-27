Певица РФ Лолита выступила категорически против критики молодых артистов

В текущем году музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" пройдет в Юрмале. В списке артистов многие российские звезды-иноагенты. В их числе
В день памяти Владимира Высоцкого, который умер 25 июля 1980 года, РИА Новости публикуют неизвестные факты о легендарном актере и поэте. Сообщается,
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Лайма Вайкуле, организатор фестиваля в Юрмале, лишилась гостей в лице ее давней подруги Аллы Пугачёвой и ее мужа. Появление Примадонны развеяло бы
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