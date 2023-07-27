Постройневшая Ирина Дубцова показала свою фигуру в купальнике

Популярная российская исполнительница Ирина Дубцова некоторое время назад очень сильно поправилась. Как призналась сама звезда, она набрала лишние килограммы из-за лечения аутоимунного заболевания щитовидной железы.

41-летняя певица говорила, что сильно комплексует. Однако Ирина смогла взять себя в руки и похудеть. На днях Дубцова опубликовала новый снимок. На фото похудевшая знаменитость показала свою фигуру в купальнике.

Поклонники восхитились своей любимицей.

«Какая шикарная»,

«Вы просто Богиня»,

«Какая красотка»,