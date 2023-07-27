Умерла актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева

Народная артистка РСФСР Нина Дробышева умерла в возрасте 84 лет. О смерти актрисы Театра имени Моссовета сообщили в пресс-службе театра.

Как сообщается, скончалась артистка в возрасте 84 года в ночь на четверг, 27 июля, после продолжительной болезни. О дате и месте прощания театр сообщит дополнительно.

Дробышева в Моссовете трудилась с 1962 года. В том числе она сыграла Эдит Пиаф в постановке Бориса Щедрина. Также актриса снималась в картине «Чистое небо» режиссера Григория Чухрая, фильмах «Два капитана» Евгения Карелова и «Улица полна неожиданности» кинорежиссера Сергея Сиделева.