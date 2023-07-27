В 47 лет умер актер «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Андрей Бабенко

Ушел из жизни актер «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия в возрасте 47 лет еще 24 июля. Информацию о его кончине сообщила РГ. Обстоятельства смерти в настоящее время выясняются.

Бабенко родился 12 декабря 1975 года. В 1997 году он окончил школу-студию при Мурманском областном драматическом театре. С 1997 по 2004 годы был актером МОДТ. Среди его главных работ - спектакли по Дюма, Островскому, Шварцу, Лопе де Вега и Айтматову. С 2004 года Андрей работал и проживал в Петербурге, где занимался озвучанием.

На экране умерший с 2002 года. Он снялся в "Мангусте", "Улицах разбитых фонарей", "Опере: Хроники убойного отдела", "Клинике", "Морских дьяволах", "Тайнах следствия", "Литейном", "Невском", "Агенте особого назначения", "Крыльях империи".