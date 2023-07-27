В фильме «Кавказская пленница» найден удивительный киноляп с ботинками Шурика

В приключенческом фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» зрители нашли удивительный киноляп, который можно увидеть в сцене спасения Шурика.

Перед незапланированным заплывом в спальном мешке главный герой скинул свои ботинки. Но после того, как Нина его спасла, он на берегу сидит уже в обуви. В комедии есть другие киноляпы, один из которых объясняет смену цвета волос у Шурика.

Добавим, что кроме Александра Демьяненко в советской картине появились знакомая по «Операции «Ы» троица Трус (сыграл Георгий Вицин), Балбес (сыграл Юрий Никулин), а также Бывалый (сыграл Евгений Моргунов). Владимир Этуш исполнил роль товарища Саахова, а Наталья Варлей сыграла Нину.