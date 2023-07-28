The Times: Минобороны Британии случайно отправило секретные данные Мали

Жители Пермского края добились вызова лучших следователей из главка СК в регион для расследования убийства девушки, которое потрясло всю Россию. В
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Новое исследование показало, что система Гольфстрима может разрушиться уже к 2025 году. Остановка океанических течений, так называемая Атлантическая
В Екатеринбурге продолжается расследование дела о смерти Далера Бобиева. Обвиняемой является опекунша Вероника Наумова. Она полгода скрывала смерть
В Екатеринбурге местному жителю в почтовый ящик принесли повестку из военкомата. Он в армии не служил, однако закончил вуз с военной кафедрой. Оттуда
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