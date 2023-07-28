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The Times: Минобороны Британии случайно отправило секретные данные Мали

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The Times: Минобороны Британии случайно отправило секретные данные Мали
В Мире
Фото из открытых источников

Оплошность в Британском Минобороны: Секреты гиперзвукового оружия улетели в Мали.

Газета The Times раскрыла случай непреднамеренной передачи секретной информации из Минобороны Великобритании в Мали. Электронная переписка, предназначенная для партнеров из Пентагона, ошибочно ушла на малийские электронные адреса.

Смешение международных доменов привело к данному происшествию. Вместо использования домена .mil, характерного для военной корреспонденции США, в письмах был указан .ml – домен Мали. В связи с этим, Минобороны Британии начало проведение внутреннего расследования, учитывая все более укрепляющиеся связи между Мали и Москвой.

The Times подчеркивает, что большая часть переписки не представляла прямую угрозу для национальной безопасности: она включала информацию о отпусках военного и полицейского персонала. Однако, среди прочих писем, оказались и такие, которые содержали подробности о британских исследованиях в области гиперзвукового оружия.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Какова вероятность компрометации британского гиперзвукового оружия после этого инцидента?
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