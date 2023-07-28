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АиФ: В ВОЗ испугались возможной вспышки нового смертельного заболевания

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АиФ: В ВОЗ испугались возможной вспышки нового смертельного заболевания
Здоровье
Фото из открытых источников

Всемирная Организаця Здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за результатами лечения мужчины из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). У 28-летнего пациента выявили ближневосточный респираторный синдром (MERS), пишет АиФ.

Ближневосточный респираторный синдром - это опасная болезнь, которая вызывает острую респираторную инфекцию. Заболевание может привести к осложнениям и имеет высокую смертность.

Пациента госпитализировали после симптомов, которые указывают на этот недуг. ВОЗ в настоящее время сотрудничает с органами здравоохранения ОАЭ для обеспечения мужчине необходимого лечения и контроля за распространением MERS. Также сотрудники организации проводят необходимые эпидемиологические исследования и предоставляют рекомендации по профилактике болезни.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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