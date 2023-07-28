Аллу Пугачеву из-за проблем с сердцем не могут поднять с кровати после переезда в Юрмалу

Алла Пугачева в настоящее время находится в Юрмале вместе с мужем и подросшими детьми. 74-летняя певица планировала посетить фестиваль Лаймы Вайкуле, но, как пишут СМИ, ее состояние ухудшилось, поэтому не удалось приехать на концерт.

По данным источников, Примадонна плохо перенесла перелет из Израиля в Прибалтику из-за проблем с сердцем. Алле Борисовне трудно передвигаться. С недавних пор она и вовсе не может подняться с постели. Поговаривают, ей стало намного хуже. Также известно, что Пугачева пропустила церемонию открытия Laima Rendezvous Jurmala в Дзинтари.

Недавно к Примадонне приезжала Кристина Орбакайте с Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Вскоре звездная семья уехала покорять европейские страны.